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Людмила Самсонова с трудом обыграла 348-ю ракетку мира на старте турнира в Хертогенбосхе

Людмила Самсонова с трудом обыграла 348-ю ракетку мира на старте турнира в Хертогенбосхе
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15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), который продлится до 18 июня. Для россиянки это был первый матч в сезоне, сыгранный на траве.

В стартовом матче Самсонова (2) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3) обыграла 348-ю ракетку мира, представительницу Германии Лену Рюффер (Q). Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 43 минуты. Самсонова 11 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Рюффер один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 14.

Следующей соперницей 24-летней Самсоновой в Хертогенбосхе станет победительница матча Полина Кудерметова (Россия) — Юань Юэ (Китай).

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
12 июня 2023, понедельник. 15:45 МСК
Лена Рюффер
348
Германия
Лена Рюффер
Л. Рюффер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 6 3
7 		6 5 7 7
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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