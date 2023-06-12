Людмила Самсонова с трудом обыграла 348-ю ракетку мира на старте турнира в Хертогенбосхе

15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), который продлится до 18 июня. Для россиянки это был первый матч в сезоне, сыгранный на траве.
В стартовом матче Самсонова (2) со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3) обыграла 348-ю ракетку мира, представительницу Германии Лену Рюффер (Q). Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 43 минуты. Самсонова 11 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Рюффер один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 14.
Следующей соперницей 24-летней Самсоновой в Хертогенбосхе станет победительница матча Полина Кудерметова (Россия) — Юань Юэ (Китай).
- 12 июня 2023
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