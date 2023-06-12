Патрик Муратоглу: Джокович выиграл только 23 ТБШ из-за Надаля и Федерера или благодаря им?

Патрик Муратоглу, бывший тренер легендарной Серены Уильямс и нынешний наставник двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп, задался вопросом о влиянии испанца Рафаэля Надаля (22 ТБШ) и швейцарца Роджера Федерера (20 ТБШ) на исторический рекорд серба Новака Джоковича, который на прошедшем «Ролан Гаррос» стал 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

«Новак выиграл 23 турнира «Большого шлема» благодаря Рафе и Роджеру, или же из-за них он выиграл только 23?» — написал в своих социальных сетях Муратоглу.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович (3) обыграл прошлогоднего финалиста, норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.