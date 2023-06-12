Энди Маррей — о Джоковиче, Надале и Федерере: не могу поверить, что раньше их обыгрывал

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей отреагировал на то, что серб Новак Джокович завоевал рекордный, 23-й титул турнира «Большого шлема».
«Я знаю, как тяжело даётся победа на турнире «Большого шлема», поэтому для них (Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера) выиграть 20, 22 или 23 титула – это забава. Иногда я смотрю на то, как они играют, и думаю: «Вау, не могу поверить, что раньше выигрывал и соревновался с ними на крупнейших турнирах», — приводит слова Маррея проект The Tennis Letter.
Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович обыграл прошлогоднего финалиста, норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Таким образом, серб стал первым в истории теннисистом, который как минимум трижды выигрывал каждый из турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, — иными словами, завоевал уже три «Карьерных шлема».
- 12 июня 2023
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