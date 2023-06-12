Сын Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» был одет в экипировку Даниила Медведева

Стефан Джокович, восьмилетний сын 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 был замечен в форме чемпиона US Open – 2021, россиянина Даниила Медведева.

Напомним, у Медведева и Джоковича один спонсор – французская компания Lacoste. Стефан был одет в кроссовки, в которых играет Медведев, и такую же куртку, как у Даниила. У Новака отличная от Даниила экипировка.

Ранее в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович обыграл прошлогоднего финалиста, норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Это сделало серба первым в истории теннисистом, который как минимум трижды выигрывал каждый из турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, — иными словами, завоевал уже три «Карьерных шлема».