Сын Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» был одет в экипировку Даниила Медведева

Стефан Джокович, восьмилетний сын 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича, в финале «Ролан Гаррос» — 2023 был замечен в форме чемпиона US Open – 2021, россиянина Даниила Медведева.
Напомним, у Медведева и Джоковича один спонсор – французская компания Lacoste. Стефан был одет в кроссовки, в которых играет Медведев, и такую же куртку, как у Даниила. У Новака отличная от Даниила экипировка.
Ранее в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович обыграл прошлогоднего финалиста, норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Это сделало серба первым в истории теннисистом, который как минимум трижды выигрывал каждый из турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, — иными словами, завоевал уже три «Карьерных шлема».
- 12 июня 2023
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