Александр Шевченко потерпел сенсационное поражение на старте челленджера в Братиславе

92-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко неожиданно не сумел пробиться в 1/8 финала турнира серии «челленджер», который стартовал в Братиславе (Словакия). Соревнования проходят на грунтовом покрытии.
В стартовом матче посеянный Шевченко со счётом 4:6, 6:3, 1:6 проиграл 228-й ракетке мира, представителю Чехии Якубу Меншику. Встреча продлилась 1 час и 38 минут. Шевченко два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Меншика семь эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Ранее, в матче второго раунда «Ролан Гаррос» — 2023 Шевченко потерпел разгромное поражение от представителя Италии Лоренцо Музетти (17). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:1, 6:2 в пользу итальянца.
- 12 июня 2023
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