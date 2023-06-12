Экс-психолог Медведева рассказала, как её работа помогла Даниилу в финале US Open – 2021

Франциска Дозе, бывший психолог российского теннисиста Даниила Медведева рассказала о ключевом моменте победного для россиянина финала на US Open – 2021 в разрезе психологии. Напомним, Медведев обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«В какой-то момент в финале US Open – 2021 между Джоковичем и Медведевым, психоаналитиком которого я была в течение четырёх лет, произошёл момент, когда американская публика начала активно поддерживать Новака. Гул поднимался и поднимался, особенно когда Даниил выходил на подачу. Но Медведев ответил очень тонко. Он «заблокировал» эмоцию, которая могла его дестабилизировать. У него получилось, потому что он был подготовлен к этому», — приводит слова Дозе Tennis Majors.

Отметим, что Дозе является также супругой личного тренера Медведева — Жиля Сервара.