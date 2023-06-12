Журналист The Guardian: 23-й «Шлем» Джоковича – рекорд, но не называйте его величайшим

Колумнист известной британской газеты The Guardian Бен Брэмбл объяснил, почему не считает серба Новака Джоковича, завоевавшего ранее рекордный 23-й титул на турнире «Большого шлема», величайшим теннисистом в истории.
Статья Брэмбла вышла с заголовком: «23-й «Шлем» Новака Джоковича – это рекорд, но, пожалуйста, не называйте его GOAT (величайшим из всех времён)».
«Могут ли цифры лгать? Да! Предположим, что у нас появится высоченный теннисист, за счёт подачи он выиграет 30 турниров «Большого шлема», разве это значит, что он GOAT? Нет. Сама идея нелепа.
С 2019 года Джокович выиграл восемь ТБШ. Но в это время Федерер был травмирован и уже постарел, и конкуренция в целом была довольно слабой. Я не говорю, что эти титулы не в счёт, но они стоят меньше.
У Джоковича не выдающийся рост, но он чрезвычайно быстр и гибок, его можно назвать «резиновым человеком». Это огромное физическое преимущество…. Оно уменьшает величие его достижений.
У Джоковича лучший показатель во встречах с Федерером, но это не имеет значения, поскольку они достигли своего пика в разное время. Федерер был в расцвете сил с 2004 по 2009 год, Джокович – с 2011 по 2016 год.
В конце концов, возможно, основным фактором величия может являться психологическая стойкость. И тут неясно, кто из «Большой тройки» лучший в этом отношении», — написал Брэмбл.
- 12 июня 2023
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