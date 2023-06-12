Азаренко — о давлении на Соболенко: я здесь не для того, чтобы кого-то защищать

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о давлении, которое оказывалось на соотечественницу Арину Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2023 в связи с ситуацией на Украине.
«Во-первых, я думаю, что с этим непросто иметь дело. Я очень последовательна в том, что говорю. Чувствую, что месседж, который у меня есть, уже озвучил кто-то до меня. Но это не проблема. Не думаю, что склонять людей к ответам, которые являются сложными для них, приемлемо. Вы и другие люди не знаете личные взаимосвязи, не знаете всей картины.
Мы можем согласиться или не согласиться отвечать, потому что есть фактические ситуации, и есть ситуации, которые нуждаются в контексте. Я здесь не для того, чтобы защищать кого-то или отвечать вместо кого-то на вопросы. Я могу говорить только о себе.
Я ясна в своих ответах и заявлениях. Я до сих пор чувствую, что важно помогать людям, быть добрым друг к другу – независимо от того, насколько это звучит как клише для кого-то другого. Когда вы предлагаете помощь, но предложение отклоняют – такое бывает. Вы ничего не можете с этим поделать. У меня разный опыт в разных ситуациях, но моя позиция и желание помочь людям не изменились», — приводит слова Азаренко ua.tribuna.
- 12 июня 2023
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