«Дыхание = жизнь». Элина Свитолина опубликовала роскошные фото в белом костюме

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях новые фото. На них Свитолина позирует в белом костюме и красной шляпе.

«Дыхание = жизнь», — подписала фото Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Ранее Свитолина, в середине октября ставшая мамой, успешно выступила на «Ролан Гаррос» — 2023. Элина дошла до четвертьфинала соревнований, где со счётом 4:6, 4:6 проиграла второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко. По ходу соревнований украинка обыграла итальянку Мартину Тревизан, австралийку Сторм Хантер и россиянок – Анну Блинкову и Дарью Касаткину.

Напомним, до приезда в Париж Свитолина завоевала титул на турнире категории WTA-250 в Страсбурге (Франция).