«Дыхание = жизнь». Элина Свитолина опубликовала роскошные фото в белом костюме

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях новые фото. На них Свитолина позирует в белом костюме и красной шляпе.
«Дыхание = жизнь», — подписала фото Свитолина.
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Ранее Свитолина, в середине октября ставшая мамой, успешно выступила на «Ролан Гаррос» — 2023. Элина дошла до четвертьфинала соревнований, где со счётом 4:6, 4:6 проиграла второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко. По ходу соревнований украинка обыграла итальянку Мартину Тревизан, австралийку Сторм Хантер и россиянок – Анну Блинкову и Дарью Касаткину.
Напомним, до приезда в Париж Свитолина завоевала титул на турнире категории WTA-250 в Страсбурге (Франция).
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