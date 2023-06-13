Журналист The Telegraph: Джокович является лучшим игроком, когда-либо поднимавшим ракетку

Журналист The Telegraph Оливер Браун, подводя итоги «Ролан Гаррос», написал полную восторга статью о 23-кратном победители турниров «Большого шлема» под названием «Новак Джокович — настоящий лидер, нравится вам это или нет».

«Когда серб завоевал свой 23-й титул «Большого шлема» на Открытом чемпионате Франции, величайший квотербек Том Брэди, сидевший в ложе рядом с женой Джоковича Еленой, понял, что наблюдает за самым несокрушимым спортсменом из всех.

Фото их рукопожатия было подписано: «От одного GOAT (величайшего) к другому». И было бы трудно не согласиться, ведь Джокович — единственный человек, выигравший все мэйджоры, по крайней мере, трижды, является лучшим игроком, когда-либо поднимавшим ракетку.

Потребовалось отсутствие Рафаэля Надаля и Роджера Федерера в Париже, чтобы Джокович получил должное признание. Когда он выступил с широкомасштабной чемпионской речью на нескольких языках, останавливаясь на своей философии «визуализировать каждую вещь в жизни, не только верить в это, но и чувствовать это каждой клеточкой своего тела», мне казалось, что аплодисменты зрителей, наконец, были безоговорочными. И почему бы нет? За шесть тай-брейков, которые он провел на «Ролан Гаррос», он не допустил ни одной невынужденной ошибки. Это уровень невероятный психологической брони.

До сих пор модно уничижать Джоковича слабыми похвалами, тоскуя по сочным ударам Федерера или искрящимся форхендам Надаля с топ-спином. Преданность к этой царственной паре может быть яростной, и на то есть веские причины, учитывая, что оба были гораздо более привержены кодексу дипломатической вежливости, чем когда-либо Джокович. Но фигура, которую многие воспринимали как третью, теперь занимает своё место в качестве абсолютного лидера спорта», — написал Браун в своей статье в The Telegraph.