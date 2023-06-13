Арина Соболенко опубликовала милое фото с отдыха с экс-хоккеистом Кольцовым

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях новое фото с отдыха на Мальорке (Испания) — острове, уроженцем которого является в том числе легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Соболенко проводит отдых между теннисными турнирами вместе со своим бойфрендом – бывшим хоккеистом сборной Беларуси, а ныне ассистентом тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константином Кольцовым.
В 2023 году Соболенко выиграла уже три турнира, среди которых есть один «Шлем»: Australian Open, а также турниры WTA в Аделаиде и Мадриде. На завершившемся «Ролан Гаррос» теннисистка дошла до полуфинала, в котором в трёх сетах проиграла чешке Каролине Муховой. В прошлом году она дошла на нём только до третьего круга.
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