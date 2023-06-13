Виктория Азаренко сообщила, что получила визу для выступления на Уимблдоне

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что получила визу для въезда в Великобританию для выступления на Уимблдоне-2023.

Напомним, в 2022 году Уимблдон отстранил россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации на Украине, в связи с чем был лишён рейтинговых очков. В этом году бан был снят.

Перед стартом «Ролан Гаррос» — 2023 соотечественница Азаренко – вторая ракетка мира Арина Соболенко заявляла о проблемах с получением документа, однако ближе к завершению турнира белоруска сообщила, что получила разрешение на въезд.

Уимблдон-2023 у женщин пройдёт с 3 по 15 июля. Его действующей чемпионкой является казахстанка Елена Рыбакина.