Экс-психолог Медведева: никто не видел в Данииле чемпиона ТБШ, когда он начинал карьеру

Франциска Дозе, бывший психолог чемпиона US Open – 2021 российского теннисиста Даниила Медведева отметила важность работы с психологом для спортсменов.
«Помощь от психолога уже изменила поведение на корте некоторых спортсменов. Никто не знает и не может знать, как далеко зайдёт прогресс игрока в таком случае. Я вам гарантирую, что в начале карьеры Даниила Медведева никто не видел его будущей первой ракеткой мира и победителем турниров «Большого шлема». Каждый теннисист требует к себе определённый подход и метод работы. Так же важно, чтобы эта работа выполнялась и внутри команды. Но, в любом случае, в какой-то момент любой игрок должен посвятить себя этой работе», — — приводит слова Дозе Tennis Majors.
Отметим, что Дозе также является супругой личного тренера Медведева — Жиля Сервара.
- 13 июня 2023
-
00:50
-
00:44
-
00:32
-
00:14
-
00:05
-
00:04
- 12 июня 2023
-
23:53
-
23:14
-
22:57
-
22:27
-
22:04
-
21:37
-
21:35
-
21:28
-
20:54
-
20:19
-
20:11
-
19:57
-
19:27
-
19:12
-
19:03
-
18:51
-
18:36
-
18:27
-
18:13
-
17:57
-
17:46
-
17:34
-
17:23
-
16:57
-
16:07
-
15:48
-
15:12
-
14:19
-
13:45