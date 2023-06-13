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Экс-психолог Медведева: никто не видел в Данииле чемпиона ТБШ, когда он начинал карьеру

Экс-психолог Медведева: никто не видел в Данииле чемпиона ТБШ, когда он начинал карьеру
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Франциска Дозе, бывший психолог чемпиона US Open – 2021 российского теннисиста Даниила Медведева отметила важность работы с психологом для спортсменов.

«Помощь от психолога уже изменила поведение на корте некоторых спортсменов. Никто не знает и не может знать, как далеко зайдёт прогресс игрока в таком случае. Я вам гарантирую, что в начале карьеры Даниила Медведева никто не видел его будущей первой ракеткой мира и победителем турниров «Большого шлема». Каждый теннисист требует к себе определённый подход и метод работы. Так же важно, чтобы эта работа выполнялась и внутри команды. Но, в любом случае, в какой-то момент любой игрок должен посвятить себя этой работе», — — приводит слова Дозе Tennis Majors.

Отметим, что Дозе также является супругой личного тренера Медведева — Жиля Сервара.

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