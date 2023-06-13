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Карен Хачанов отреагировал на возвращение в топ-10 мирового рейтинга

Карен Хачанов отреагировал на возвращение в топ-10 мирового рейтинга
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на возвращение в топ-10 рейтинга ATP за счёт выступления на «Ролан Гаррос», где он дошёл до четвертьфинала (там проиграл будущему чемпиону сербу Новаку Джоковичу).

«Назад в топ‑10 в мире. Спасибо всем за поддержку и веру в эти годы. Это многое значит для меня. Продолжим работать», — написал Хачанов в своих социальных сетях.

Отметим, что Хачанов стал третьим теннисистом из России, находящемся в текущем топ-10 рейтинга ATP.

Рейтинг ATP:

1. Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания) — 7175.
3. Даниил Медведев (Россия) — 6100.
4. Каспер Рууд (Норвегия) — 4960.
5. Стефанос Циципас (Греция) — 4920.
6. Хольгер Руне (Дания) — 4375.
7. Андрей Рублёв (Россия) — 4000.
8. Тейлор Фритц (США) — 3515.
9. Янник Синнер (Италия) — 3300.
10. Карен Хачанов (Россия) — 3125.

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