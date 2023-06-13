«Ты создал историю, поздравляю». Мбаппе обратился к Джоковичу

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе наблюдал за мужским финалом «Ролан Гаррос» — 2023. Победителем турнира стал сербский теннисист Новак Джокович. Француз обратился к Новаку после финала.

«Ты создал историю, поздравляю», — написал Мбаппе в соцсетях, отметив аккаунт Джоковича.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович (3) обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным историческим рекордом у мужчин. Сербский спортсмен является десятикратным победителем Australian Open и семикратным чемпионом Уимблдона. Также он три раза выигрывал «Ролан Гаррос» и US Open.