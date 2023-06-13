«Может, меня кто-то проклял?!» Бублик дал волю эмоциям в матче с Гоффеном

47-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально отреагировал на серию неудачных попаданий во время второго сета матча первого круга на турнире ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором он встречался с бельгийцем Давидом Гоффеном.
«###### ублюдская удача, я рот её ####! Это просто ######! Потом мне ещё #### говорить будут: «Тренируйся». Идите #####, ########, кто мне это говорит всё! Я ваш рот ####! Тренироваться, чтобы в эту ##### потом попадать?! Ублюдки, ####!
Я не знаю, ####. Может, меня проклял кто-то – я ### его знает! Что это за ##### вообще? Он во все линии попадает, у меня 3 миллиметра в аут на брейк-пойнте. Я, ###, в ####! Все из-за этих #####, ####### кортов, ####. ##### мне это надо?!» — сказал Бублик во время паузы в конце второго сета.
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