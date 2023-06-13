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Карацев в напряжённом матче обыграл француза Муте и вышел во 2-й круг турнира в Штутгарте

Карацев в напряжённом матче обыграл француза Муте и вышел во 2-й круг турнира в Штутгарте
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48-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), обыграв в стартовом матче соревнований представителя Франции Корентена Муте (77-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой российского теннисиста в трёх сетах со счётом 7:6 (7:0), 6:7 (8:10), 7:5. Общая продолжительность матча составила 3 часа 12 минут. Карацев восемь раз подал навылет, допустил 13 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету его соперника 14 эйсов, десять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 14.

В матче второго круга на турнире в Германии Аслан Карацев встретится с американцем Тейлором Фритцем, вторым сеяным на турнире.

Штутгарт. 1-й круг
13 июня 2023, вторник. 13:10 МСК
Корентен Муте
77
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 0 		7 10 5
7 7 		6 8 7
         
Аслан Карацев
48
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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