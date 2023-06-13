Бывший тренер сестёр Уильямс и Шараповой: Ига Свёнтек сейчас лучшая

Тренер Рик Макки, работавший с теннисистами, экс первыми ракетками мира Энди Роддиком, Марией Шараповой и сёстрами Уильямс, поделился мнением о роли польской теннисистки Иги Свёнтек (1) в женском туре.
«Ига теперь лучшая. У любого, кто выиграл 37 встреч подряд, как она в прошлом году, есть доказательства преимущества. И, как мы все знаем, теннис — это игра на сантиметры, и она по-прежнему доминирует.
Она только что выиграла свой четвёртый турнир «Большого Шлема», третий Открытый чемпионат Франции. Она лидер тура. Женский теннис стал намного более плавным. У Наоми Осаки есть проблемы с материнством, и Серена Уильямс уже сошла со спортивной сцены. Ига не отпускает своё доминирование, так что это реальная ситуация в спорте. Это показывает, что лучшее для неё ещё впереди», — приводит слова тренера польское издание Sport.pl со ссылкой на эфир NBC News.
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