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Украинка Снигур одолела полуфиналистку «Ролан Гаррос» на старте турнира в Ноттингеме

Украинка Снигур одолела полуфиналистку «Ролан Гаррос» на старте турнира в Ноттингеме
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Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В матче первого раунда соревнований Снигур, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера, нанесла поражение второй ракетке соревнований бразильянке Беатрис Хаддад-Майе со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Снигур ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Хаддад-Майя выполнила три эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Ранее соперницы дважды встречались в 2021 году, и оба раза сильнее была бразильянка.

За выход в четвертьфинал турнира в Ноттингеме Снигур сыграет с британкой Кэйти Бултер, получившей уайлд-кард от организаторов.

Ноттингем. 1-й круг
13 июня 2023, вторник. 17:00 МСК
Дарья Снигур
157
Украина
Дарья Снигур
Д. Снигур
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Беатрис Хаддад-Майя
10
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
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