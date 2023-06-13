Украинка Снигур одолела полуфиналистку «Ролан Гаррос» на старте турнира в Ноттингеме

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В матче первого раунда соревнований Снигур, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера, нанесла поражение второй ракетке соревнований бразильянке Беатрис Хаддад-Майе со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
Снигур ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Хаддад-Майя выполнила три эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.
Ранее соперницы дважды встречались в 2021 году, и оба раза сильнее была бразильянка.
За выход в четвертьфинал турнира в Ноттингеме Снигур сыграет с британкой Кэйти Бултер, получившей уайлд-кард от организаторов.
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