Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира в Ноттингеме
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В матче первого раунда соревнований пятая сеяная Калинина нанесла поражение представительнице Испании Нурие Парризас-Диас со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
Калинина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. Парризас-Диас не выполнила ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
Калинина и Парризас-Диас впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
За выход в четвертьфинал турнира в Ноттингеме Калинина сыграет с британкой Хэрриет Дарт, начавшей соревнования с квалификации.
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