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Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира в Ноттингеме

Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира в Ноттингеме
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В матче первого раунда соревнований пятая сеяная Калинина нанесла поражение представительнице Испании Нурие Парризас-Диас со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Калинина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. Парризас-Диас не выполнила ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

Калинина и Парризас-Диас впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в четвертьфинал турнира в Ноттингеме Калинина сыграет с британкой Хэрриет Дарт, начавшей соревнования с квалификации.

Ноттингем. 1-й круг
13 июня 2023, вторник. 17:15 МСК
Ангелина Калинина
25
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Нурия Парризас-Диас
103
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
Комментарии
Новости. Теннис
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