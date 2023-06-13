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Ласло Джере одержал уверенную победу на старте турнира в Хертогенбосхе

Ласло Джере одержал уверенную победу на старте турнира в Хертогенбосхе
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Сербский теннисист Ласло Джере (60) уверенно стартовал на травяном турнире ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв литовца Ричардаса Беранкиса (212) со счётом 6:4, 6:2 в первом круге.

Встреча спортсменов продолжалась 1 час 21 минуту. Ласло Джере по ходу матча выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустил пять двойных ошибок. На счету Ричардаса Беранкиса — пять выполненных эйсов и три двойные ошибки.

Во втором круге турнира Джере сыграет с 18-й ракеткой мира, австралийским теннисистом Алексом де Минором, четвёртым сеяным соревнований. Ранее у спортсменов было две личные встречи: на харде в Париже в 2019 году и на траве в Лондоне в 2021 году. В обоих матчах победу одерживал австралиец.

Хертогенбосх (м). 1-й круг
13 июня 2023, вторник. 18:00 МСК
Ласло Джере
60
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Ричардас Беранкис
212
Литва
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
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