Ласло Джере одержал уверенную победу на старте турнира в Хертогенбосхе

Сербский теннисист Ласло Джере (60) уверенно стартовал на травяном турнире ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв литовца Ричардаса Беранкиса (212) со счётом 6:4, 6:2 в первом круге.

Встреча спортсменов продолжалась 1 час 21 минуту. Ласло Джере по ходу матча выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустил пять двойных ошибок. На счету Ричардаса Беранкиса — пять выполненных эйсов и три двойные ошибки.

Во втором круге турнира Джере сыграет с 18-й ракеткой мира, австралийским теннисистом Алексом де Минором, четвёртым сеяным соревнований. Ранее у спортсменов было две личные встречи: на харде в Париже в 2019 году и на траве в Лондоне в 2021 году. В обоих матчах победу одерживал австралиец.