«Это что-то нереальное!» Снигур о победе над Хаддад-Майей в 1-м круге турнира в Ноттингеме

Украинская теннисистка Дарья Снигур, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера, прокомментировала победу над десятой ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в первом круге турнира в Ноттингеме.

Снигур выиграла матч у победительницы турнира 2022 года со счётом 6:4, 6:3.

«Это что-то нереальное! Беатрис — действительно замечательная теннисистка, она сыграла в полуфинале «Ролан Гаррос». Хочу поблагодарить её за этот матч. Я просто старалась сыграть как можно лучше. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас обеих, всех украинских болельщиков, которые поддерживали меня. Большое вам спасибо!

Я люблю Великобританию, потому что я выиграла здесь юниорский Уимблдон. Я люблю траву, это моё любимое покрытие, я люблю британских болельщиков. Я получила столько удовольствия от сегодняшнего выступления. К тому же мы играли на центральном корте — это действительно отличный опыт для меня.

Когда узнала, что сыграю сегодня? Я была в номере, когда директор турнира позвонил и сказал, что я лаки-лузер и играю вторым запуском. Я сразу же подумала, что мне надо разогреться, надо собраться психологически. Тогда я не понимала, что произошло, на самом деле. Это невероятно», — приводит слова Снигур «Большой теннис Украины».