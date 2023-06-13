Энди Маррей заявил о намерении попасть в число сеяных на Уимблдоне

Двукратный чемпион Уимблдона, британский теннисист Энди Маррей, занимающий 44-е место в рейтинге АТР, рассказал, что намерен войти в топ-32, чтобы оказаться в числе сеяных на травяном турнире «Большого шлема».
Маррей уже одержал победу на турнире серии «челленджер», проходившем в Сурбитоне, на текущей неделе успешно стартовал на аналогичных соревнованиях в Ноттингеме, взяв верх над бельгийцем Йорисом де Лором со счётом 6:3, 6:4. Дальше в планах Маррея участие в турнире категории ATP-500 в Лондоне.
«Хочу пройти как можно дальше и попытаться приблизиться к тому, чтобы стать сеяным на Уимблдоне. Это моя конечная цель на ближайшие несколько недель, так что, надеюсь, на этой неделе проведу ещё несколько матчей.
У меня будет день отдыха, и я постараюсь немного привыкнуть к условиям на кортах. Это сложно, здесь очень ветрено, играть хорошо, но они сильно отличаются от тех, что в Сурбитоне. Думаю, что игра на этих кортах отчасти похожа на вторую неделю Уимблдона, и я надеюсь там оказаться. Сейчас для меня главное — провести как можно больше матчей в разных условиях с разными по стилю соперниками», — приводит слова Маррея Scotsman.
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