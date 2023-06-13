Беккер — Джоковичу: ты сделал это. И как сделал — уверенно, мастерски и стильно

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, немецкий теннисист Борис Беккер поздравил Новака Джоковича с завоеванием рекордного 23-го титула на мэйджорах.

«Король Лев. Новак Джокович, ты сделал это. И как сделал — уверенно, мастерски и стильно. Прими самые искренние поздравления с рекордным 23-м титулом «Большого шлема» на «Ролан Гаррос». Выдающееся достижение, учитывая, с чего ты начинал.

Горжусь тем, что был частью твоей команды, вместе выиграв шесть из этих 23 «Шлемов». Более того, предвкушаю, что ждёт тебя дальше, когда ты примешь вызов на Уимблдоне. Думаю, ты ещё не закончил. Продолжай в том же духе, и до скорой встречи», — написал Беккер в соцсетях.