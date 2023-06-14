Чесноков оценил шансы Медведева, Рублёва и Хачанова на Уимблдоне

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о шансах российских теннисистов Даниила Медведева (3), Андрея Рублёва (7) и Карена Хачанова (10) на Уимблдоне.
«Медведев покажет лучший результат среди россиян. В прошлом году он сыграл два финала на турнирах до Уимблдона, правда, проиграл, но всё же. Рублев всё-таки не травяной игрок, смотря как пойдёт. В первом круге может выпасть теннисист, кто играет серв-энд-воллей или имеет сильную подачу, поэтому на результат влияет сетка — повезёт с ней или нет. Вот у Медведева попался сильный бразилец в Париже — результат мы знаем. Карен Хачанов сейчас вернулся в топ-10, хорошо играет, но вновь важную роль будет иметь сетка», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.
Уимблдон в 2023 году пройдёт с 3 по 16 июля.
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