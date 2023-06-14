Барраццутти: странно, что 20-летний Алькарас страдает от судорог после всего двух сетов

Итальянский теннисист, экс-капитан сборной страны на Кубке Дэвиса и Кубке Федерации Коррадо Барраццутти поделился мнением об итогах «Ролан Гаррос», а также предположил, кто может помешать Новаку Джоковичу собрать все трофеи «Большого шлема» в этом сезоне.

«Я изначально считал Новака Джоковича одним из фаворитов турнира: очевидно, что в пятисетовых матчах он смотрится гораздо лучше остальных теннисистов. Думаю, Карлос Алькарас может победить его, но испанец проявил слабость и не смог контролировать встречу в полуфинале. Однако странно видеть, что 20-летний спортсмен может страдать от судорог после всего двух сетов матча.

Трудно сказать, в чём кроются проблемы Алькараса, но ему явно придётся что-то пересмотреть в своих тренировках. Это уже не первый раз, когда он сталкивается с судорогами, против Синнера в Майами была похожая ситуация, поэтому сама проблема не является неожиданностью. Он и сам говорил на пресс-конференции, что сталкивался с этим на US Open в 2021 году в матче с Циципасом. Это проблема, которую нельзя недооценивать.

Думаю, что у Джоковича нет конкурентов на траве, хотя нельзя предположить, что может произойти. На харде, конечно, Алькарас и Медведев могут создать ему проблемы, но тут всё зависит от их формы перед US Open, где у Новака дела идут хуже, чем на Уимблдоне», — приводит слова Барраццутти итальянское издание OA sport.