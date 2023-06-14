Наэф — об игре с Винус Уильямс: для меня это был самый большой матч в жизни

17-летняя швейцарская теннисистка Селин Наэф (202) поделилась мнением о матче первого круга травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором спортсменка обыграла легендарную американку Винус Уильямс (WC).

«Я поверить не могу, что мне выпала возможность сыграть с Винус. Она потрясающая теннисистка и настоящий образец для подражания. Для меня это был самый большой матч в жизни. Было невероятно играть перед таким количеством зрителей. Я очень нервничала. Возможно, это было заметно, но я старалась держать себя в руках», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Винус Уильямс сейчас 42 года. Теннисистка занимает 696-е место в рейтинге WTA и по уайлд-кард играет на нескольких турнирах в году.