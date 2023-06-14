На Уимблдоне-2023 будут разыграны рекордные призовые

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил, что общий призовой фонд Уимблдона 2023 года составит рекордные £ 44,7 млн (около € 52 млн).
Призовой фонд нового розыгрыша турнира увеличен на 11,2% по сравнению с прошлым годом и на 17,1% по сравнению с соревнованиями до пандемии коронавируса в 2019 году. Победители и теннисисты, занявшие вторые места турнира в мужском и женском одиночном разряде, получат £ 2,35 млн (примерно € 2,75 млн) и £ 1,175 млн (около € 1,4 млн) соответственно. Призовой фонд в мужских и женских соревнованиях в парном разряде увеличится на 10,7% по сравнению с 2022 годом.
«Мы рады сообщить о рекордном призовом фонде, который будет в этом году на Уимблдоне. Наша цель состоит в том, чтобы оказать заслуженную поддержку игрокам», — отметил председатель клуба Ян Хьюитт.
Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.
- 14 июня 2023
-
14:08
-
13:51
-
13:45
-
13:41
-
13:08
-
12:56
-
12:53
-
12:16
-
11:56
-
11:50
-
11:29
-
11:24
-
11:00
-
09:52
-
09:21
-
00:52
-
00:23
- 13 июня 2023
-
23:11
-
22:49
-
22:49
-
22:21
-
22:16
-
21:10
-
20:35
-
20:07
-
19:29
-
19:15
-
18:59
-
18:53
-
18:49
-
18:46
-
18:16
-
18:12
-
17:46
-
17:18