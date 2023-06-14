Каролина Мухова: успех велик, но это всё равно второе место

Чешская теннисистка Каролина Мухова, финалистка «Ролан Гаррос» — 2023, рассказала об ощущениях после турнира и поделилась планами на сезон на траве.

«После Парижа я очень устала, всё произошло очень быстро. Уже в воскресенье мы вернулись в Чехию, я ходила к физиотерапевту, была в оздоровительном центре, заехала навестить друзей. И вот я уже снова на тренировках. Мои родители были на турнире, поэтому мы отметили с ними моё выступление на «Ролан Гаррос» вечером в субботу.

Иногда я думаю, что победа была действительно близко: буквально пара мячей. Но у меня ещё не было времени, чтобы полностью осознать, что произошло. Я лучший участник этого турнира «Большого шлема», и я рада этому. После финала у меня были слёзы, но скорее потому, что меня тронула непередаваемая атмосфера. Раньше я никогда не испытывала ничего подобного и запомню это надолго. Успех велик, но это всё равно второе место.

Готовиться к Уимблдону будет тяжело, потому что он начнётся уже через три недели. Но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы подготовиться к турниру. Надеюсь, что всё получится и я смогу далеко пройти. Со следующей недели мы начнём тренировки на траве. Есть вариант, что я поеду в Истбурн, но, возможно, отправлюсь прямиком на Уимблдон», — приводит слова спортсменки чешское издание iSport.cz.