Янник Синнер уверенно обыграл Александра Бублика во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Девятая ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер успешно провёл первый матч в сезоне-2023 на травяном покрытии.

Это произошло на турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче второго круга второй сеяный Синнер со счётом 6:4, 6:2 обыграл представителя Казахстана Александра Бублика. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 25 минут. Синнер восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Бублика девять эйсов, шесть двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале соревнований Синнер сразится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

Призовой фонд соревнований составил € 673 630. Их действующим чемпионом является нидерландец Тим ван Рейтховен.