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Янник Синнер уверенно обыграл Александра Бублика во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Янник Синнер уверенно обыграл Александра Бублика во втором круге турнира в Хертогенбосхе
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Девятая ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер успешно провёл первый матч в сезоне-2023 на травяном покрытии.

Это произошло на турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче второго круга второй сеяный Синнер со счётом 6:4, 6:2 обыграл представителя Казахстана Александра Бублика. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 25 минут. Синнер восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Бублика девять эйсов, шесть двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале соревнований Синнер сразится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

Призовой фонд соревнований составил € 673 630. Их действующим чемпионом является нидерландец Тим ван Рейтховен.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
14 июня 2023, среда. 15:40 МСК
Александр Бублик
47
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Янник Синнер
9
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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