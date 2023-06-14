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Арина Соболенко опубликовала фото в купальнике с отдыха на Мальорке

Арина Соболенко опубликовала фото в купальнике с отдыха на Мальорке
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост о своём небольшом отдыхе на Мальорке (Испания). На снимках счастливая Арина позирует в купальнике.

«Пару выходных дней», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Отметим, что Соболенко провела отдых между теннисными турнирами вместе со своим бойфрендом – бывшим хоккеистом сборной Беларуси, а ныне ассистентом тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константином Кольцовым.

В 2023 году Соболенко выиграла уже три турнира, среди которых есть один «Шлем»: Australian Open, а также турниры WTA в Аделаиде и Мадриде. На завершившемся «Ролан Гаррос» теннисистка дошла до полуфинала, где в трёх сетах проиграла чешке Каролине Муховой. В прошлом году она вылетела в третьем круге этого турнира.

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