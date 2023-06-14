Анастасия Потапова поделилась свежим селфи
Поделиться
22-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях свежее селфи, добавив к нему эмодзи «голубь» и «пики».
Фото: из личного архива Анстасиии Потаповой
В данный момент Потапова готовится к выступлению на первом для себя в сезоне травяном турнире. Анастасия сыграет на соревнованиях категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), которые пройдут с 19 по 25 июня.
На прошедшем «Ролан Гаррос» Потапова дошла до третьего круга в одиночном разряде, где со счётом 6:4, 3:6, 0:6 проиграла финалистке 2021 года, соотечественнице Анастасии Павлюченковой. Выступая в парном разряде с Екатериной Александровой, Потапова потерпела поражение в первом же круге.
Комментарии
- 14 июня 2023
-
18:34
-
18:29
-
17:56
-
17:42
-
17:14
-
16:44
-
16:16
-
16:14
-
15:54
-
15:24
-
15:03
-
14:08
-
13:51
-
13:45
-
13:41
-
13:08
-
12:56
-
12:53
-
12:16
-
11:56
-
11:50
-
11:29
-
11:24
-
11:00
-
09:52
-
09:21
-
00:52
-
00:23
- 13 июня 2023
-
23:11
-
22:49
-
22:49
-
22:21
-
22:16
-
21:10
-
20:35
Партнерский контент