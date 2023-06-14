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Анастасия Потапова поделилась свежим селфи

Анастасия Потапова поделилась свежим селфи
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22-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях свежее селфи, добавив к нему эмодзи «голубь» и «пики».

Фото: из личного архива Анстасиии Потаповой

В данный момент Потапова готовится к выступлению на первом для себя в сезоне травяном турнире. Анастасия сыграет на соревнованиях категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), которые пройдут с 19 по 25 июня.

На прошедшем «Ролан Гаррос» Потапова дошла до третьего круга в одиночном разряде, где со счётом 6:4, 3:6, 0:6 проиграла финалистке 2021 года, соотечественнице Анастасии Павлюченковой. Выступая в парном разряде с Екатериной Александровой, Потапова потерпела поражение в первом же круге.

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