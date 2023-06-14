Янник Синнер: хорошо готовлю пасту и менее здоровые вещи

Девятая ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер рассказал несколько неожиданных вещей о себе.

«Я всегда кажусь очень серьёзным, но за пределами корта люблю пошутить. Ещё я хорошо готовлю. Отлично готовлю пасту. В прошлом я ещё много пёк и готовил менее здоровые вещи, но от этого они не становились менее вкусными», — приводит слова Синнера пресс-служба соревнований в Хертогенбосхе.

Ранее Синнер успешно провёл первый матч в сезоне-2023 на травяном покрытии. В матче второго круга турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) второй сеяный Синнер со счётом 6:4, 6:2 обыграл представителя Казахстана Александра Бублика. В четвертьфинале соревнований Синнер сразится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.