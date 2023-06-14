Янник Синнер: хорошо готовлю пасту и менее здоровые вещи
Поделиться
Девятая ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер рассказал несколько неожиданных вещей о себе.
«Я всегда кажусь очень серьёзным, но за пределами корта люблю пошутить. Ещё я хорошо готовлю. Отлично готовлю пасту. В прошлом я ещё много пёк и готовил менее здоровые вещи, но от этого они не становились менее вкусными», — приводит слова Синнера пресс-служба соревнований в Хертогенбосхе.
Ранее Синнер успешно провёл первый матч в сезоне-2023 на травяном покрытии. В матче второго круга турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) второй сеяный Синнер со счётом 6:4, 6:2 обыграл представителя Казахстана Александра Бублика. В четвертьфинале соревнований Синнер сразится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.
Комментарии
- 14 июня 2023
-
20:32
-
20:26
-
20:04
-
19:59
-
19:52
-
18:34
-
18:29
-
17:56
-
17:42
-
17:14
-
16:44
-
16:16
-
16:14
-
15:54
-
15:24
-
15:03
-
14:08
-
13:51
-
13:45
-
13:41
-
13:08
-
12:56
-
12:53
-
12:16
-
11:56
-
11:50
-
11:29
-
11:24
-
11:00
-
09:52
-
09:21
-
00:52
-
00:23
- 13 июня 2023
-
23:11
-
22:49
Партнерский контент