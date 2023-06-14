Белоруска Александра Саснович пробилась в четвертьфинал травяного турнира в Хертогенбосхе
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71-я ракетка мира белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), который продлится до 18 июня.
В матче второго круга Саснович (7) со счётом 6:2, 4:6, 6:3 обыграла представительницу Бельгии Гретье Миннен (120-я ракетка мира). Встреча продлилась 2 часа и 3 минуты. Саснович три раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Миннен шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.
За выход в полуфинал первого в сезоне турнира WTA на траве Саснович сразится с победительницей российского дерби Людмила Самсонова (2) — Полина Кудерметова.
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