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Медведев пошутил о шансе стать вторым в истории победителем обоих турниров в Нидерландах

Медведев пошутил о шансе стать вторым в истории победителем обоих турниров в Нидерландах
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев забавно отреагировал на то, что может стать вторым игроком в истории тенниса, кому удастся в одном сезоне завоевать титулы на обоих турнирах ATP в Нидерландах – Роттердаме и Хертогенбосхе. Даниил стал победителем соревнований ATP-500 в Роттердаме в феврале 2023 года.

Подобного достижения единожды добивался лишь бывшая четвёртая ракетка мира нидерландец Рихард Крайчек.

«Ха-ха-ха, это было бы здорово. Получается, после этого я могу стать директором турнира в Нидерландах (смеётся). Нет, шучу, конечно. На самом деле, мне нравятся эти турниры, и я был бы счастлив, случись такое. Но сейчас моя основная цель – выиграть здесь, в Хертогенбосхе, и не думать о том, что произошло в Нидерландах. Я постараюсь это сделать», — сказал Медведев.

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