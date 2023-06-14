Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

15-я ракетка мира Борна Чорич потерпел поражение на старте турнира в Хертогенбосхе

15-я ракетка мира Борна Чорич потерпел поражение на старте турнира в Хертогенбосхе
Аудио-версия:
Комментарии

15-я ракетка мира, 26-летний хорватский теннисист Борна Чорич неудачно стартовал на турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) – первом в сезоне соревновании на травяном покрытии.

В стартовом для себя матче Чорич (3) со счётом 4:6, 4:6 проиграл представителю США Маккензи Макдональду (68-я ракетка мира). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 27 минут. Чорич пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Макдональда четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Призовой фонд соревнований составил € 673 630. Их действующим чемпионом является нидерландец Тим ван Рейтховен, в финале 2022 года обыгравший россиянина Даниила Медведева.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
14 июня 2023, среда. 17:20 МСК
Борна Чорич
15
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Маккензи Макдональд
68
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023