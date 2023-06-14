15-я ракетка мира Борна Чорич потерпел поражение на старте турнира в Хертогенбосхе

15-я ракетка мира, 26-летний хорватский теннисист Борна Чорич неудачно стартовал на турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) – первом в сезоне соревновании на травяном покрытии.

В стартовом для себя матче Чорич (3) со счётом 4:6, 4:6 проиграл представителю США Маккензи Макдональду (68-я ракетка мира). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 27 минут. Чорич пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Макдональда четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Призовой фонд соревнований составил € 673 630. Их действующим чемпионом является нидерландец Тим ван Рейтховен, в финале 2022 года обыгравший россиянина Даниила Медведева.