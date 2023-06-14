Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Полину Кудерметову

15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
В матче второго круга вторая сеяная Самсонова со счётом 6:4, 6:1 обыграла 20-летнюю соотечественницу Полину Кудерметову (141-я ракетка мира). Поединок теннисисток продлился 1 час и 14 минут. Самсонова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Кудерметовой-младшей (Полина — сестра 14-й ракетки мира Вероники Кудерметовой) шесть эйсов, десять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
За выход в полуфинал первых в сезоне крупных соревнований на траве Самсонова сразится с представительницей Беларуси Александрой Саснович (7).
- 14 июня 2023
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