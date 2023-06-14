Доминик Тим проиграл 260-й ракетке мира в первом же матче на челленджере в Перудже

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим провалил выступление на грунтовом турнире серии «челленджер» в Перудже (Италия).

В стартовом матче четвёртый сеяный Тим со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 1:6 проиграл 260-й ракетке мира итальянцу Стефано Травалье (LL). Продолжительность встречи составила 2 часа и 38 минут. Тим три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Травальи один эйс, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.

В данный момент Тим занимает 89-е место в рейтинга ATP. У Доминика продолжается кризисный период после возвращения в тур в 2022 году спустя почти год из-за проблем со здоровьем.