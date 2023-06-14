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Вероника Кудерметова отклонила запрос на пресс-конференцию от украинской журналистки

Вероника Кудерметова отклонила запрос на пресс-конференцию от украинской журналистки
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14-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова отклонила запрос на пресс-конференцию с участием украинской журналистки Дарьи Мещеряковой после выхода в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Мещерякова была единственной, кто направил запрос на пресс-конференцию с Кудерметовой. В темах для общения Дарья указала – Уимблдон и «Татнефть». Кудерметова ответила, что это не касается прошедшего матча, и отклонила запрос.

Напомним, организаторы «Ролан Гаррос» — 2023 запретили Кудерметовой играть на турнире с нашивкой в виде логотипа одного из её спонсоров – нефтяной компании «Татнефть». Компания поддерживает Кудерметову с 2021 года. WTA также планирует скорректировать правила спонсорской поддержки игроков.

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