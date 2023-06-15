Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» Алина Корнеева опубликовала фото с прогулки по Парижу

Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» Алина Корнеева опубликовала фото с прогулки по Парижу
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева опубликовала в социальных сетях серию снимков со своей прогулки по Парижу (Франция).

Ранее Корнеева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде. В титульном матче Корнеева (3) со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграла представительницу Перу Луссиану Перес-Аларкон (6). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 38 минут.

«С любовью из Парижа (написала на французском языке). P. S. Надеюсь, я правильно написала», — подписала фото Корнеева.

Фото: из личного архива Алины Корнеевой

Фото: из личного архива Алины Корнеевой

Фото: из личного архива Алины Корнеевой

Отметим, что Корнеева стала всего лишь третьей россиянкой, которой удалось завоевать титул на юниорском «Ролан Гаррос». Она повторила достижение соотечественниц Надежды Петровой и Дарьи Касаткиной, которые выигрывали «Ролан Гаррос» в 1998 и 2014 году соответственно.

Материалы по теме
«Ещё одна молодая звезда из России». Мировой теннис предрекает Алине Корнеевой четыре ТБШ
«Ещё одна молодая звезда из России». Мировой теннис предрекает Алине Корнеевой четыре ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023