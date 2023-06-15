Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» Алина Корнеева опубликовала фото с прогулки по Парижу

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева опубликовала в социальных сетях серию снимков со своей прогулки по Парижу (Франция).
Ранее Корнеева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде. В титульном матче Корнеева (3) со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграла представительницу Перу Луссиану Перес-Аларкон (6). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 38 минут.
«С любовью из Парижа (написала на французском языке). P. S. Надеюсь, я правильно написала», — подписала фото Корнеева.
Фото: из личного архива Алины Корнеевой
Фото: из личного архива Алины Корнеевой
Фото: из личного архива Алины Корнеевой
Отметим, что Корнеева стала всего лишь третьей россиянкой, которой удалось завоевать титул на юниорском «Ролан Гаррос». Она повторила достижение соотечественниц Надежды Петровой и Дарьи Касаткиной, которые выигрывали «Ролан Гаррос» в 1998 и 2014 году соответственно.
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