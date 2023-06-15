Патрик Макинрой высоко оценил шансы американских теннисистов на Уимблдоне-2023

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой, являющийся братом семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя, высоко оценил шансы соотечественником (Тейлора Фритца, Фрэнсиса Тиафо и Томми Пола) на грядущем Уимблдоне-2023. Соревнования на траве пройдут с 3 по 16 июля.

«Мы имеем троих американцев в топ-16 рейтинга ATP, каждый из этих трёх парней может сыграть решающую роль в распределении трофея на Уимблдоне. Я ожидаю увидеть этих парней во второй неделе Уимблдона, что значит четвёртый раунд и далее. У одного из них или двух есть хорошие шансы пройти глубоко по сетке», — написал Макинрой в своих социальных сетях.