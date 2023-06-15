Ига Свёнтек: в глубине души мечтаю выиграть все четыре ТБШ и медаль на Олимпийских играх
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Победительница «Ролан Гаррос» — 2023, первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек рассказала, к чему стремится в профессиональной карьере.
«Мои мечты немного изменились за последние несколько лет. Раньше я мечтала о хороших результатах и стабильности в работе. Теперь прежде всего я хотела бы обрести баланс в том, что делаю. Хочу больше концентрироваться на процессе, а не на результатах. Но я должна признать, что в глубине души всё ещё мечтаю выиграть все четыре турнира «Большого шлема» на каждом покрытии и, возможно, медаль на Олимпийских играх. Я не думаю об этом каждый день, потому что стараюсь концентрироваться на процессе, но это моя спортивная мечта», — приводит слова Свёнтек Tennis-Infinity.
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