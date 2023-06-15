Патрик Макинрой: Алькарас показывает зрелищный теннис, но он не всегда гарантирует победу

Патрик Макинрой, брат семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя, высказался об игре испанца Карлоса Алькараса в матче с сербом Новаком Джоковичем на Открытом чемпионате Франции — 2023.
«Алькарас был слишком напряжён. В первом сете было видно, что он выполняет слишком много работы. Карлос взрывной и динамичный теннисист, именно поэтому за ним интересно наблюдать. Но он часто принимает вызов, когда этого делать не нужно. Это зрелищный теннис, но он не всегда гарантирует победу. Особенно в матчах с лучшими игроками. Я знаю, что тот день выдался жарким и второй сет предполагал серьёзные физические нагрузки, однако Карлосу уже приходилось проводить длинные тяжёлые матчи. На этот раз всё дело было в нервах», — приводит слова Макинроя Tennis Up To Date со ссылкой на подкаст Holding Court with Patrick McEnroe.
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