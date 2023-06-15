Синнер: в Хертогенбосхе для меня особенный турнир, здесь была моя первая победа на траве

Девятая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался после победы над Александром Бубликом в матче второго круга на турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) — 6:4, 6:2.
«Против него никогда не бывает легко. Он очень хорошо подаёт, имеет в своём арсенале любой удар, поэтому мне приходилось играть очень осторожно. Если говорить обо мне, думаю, я очень хорошо подавал в важные моменты.
Для меня это особенный турнир, потому что в 2019 году я выиграл здесь свой первый матч на траве. И, конечно, тут потрясающая публика. Для меня это много значит.
Конечно, я вырос с того момента, но я по-прежнему молод. Я многому научился. В рейтинге стою выше, чем тогда, но знаю, что ещё многое могу улучшить. В каждом матче стараюсь играть на своём уровне, совершенствуюсь и делаю всё, чтобы пройти как можно дальше», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.
В четвертьфинале соревнований в Нидерландах Янник Синнер (2) сразится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.
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