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Даниил Медведев — Адриан Маннарино: текстовая онлайн-трансляция матча в Хертогенбосхе

Даниил Медведев — Адриан Маннарино: текстовая онлайн-трансляция матча в Хертогенбосхе
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Сегодня, 15 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится матч второго круга травяного турнира категории ATP-250, в котором встретятся российский теннисист Даниил Медведев (1) и представитель Франции Адриан Маннарино. Встреча состоится на центральном корте Аутотрон Росмален и начнётся не ранее 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Адриан Маннарино во втором круге турнира в Хертогенбосхе.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
15 июня 2023, четверг. 13:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Адриан Маннарино
52
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Медведев и Маннарино провели пять личных встреч. Три победы в этих матчах одержал французский теннисист, две победы — на счету Медведева. Последний раз теннисисты встречались в полуфинале турнира в Хертогенбосхе в прошлом году. Тогда победителем стал россиянин.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 12 по 18 июня 2023 года.

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