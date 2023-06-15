Даниил Медведев — Адриан Маннарино: текстовая онлайн-трансляция матча в Хертогенбосхе

Сегодня, 15 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится матч второго круга травяного турнира категории ATP-250, в котором встретятся российский теннисист Даниил Медведев (1) и представитель Франции Адриан Маннарино. Встреча состоится на центральном корте Аутотрон Росмален и начнётся не ранее 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Адриан Маннарино во втором круге турнира в Хертогенбосхе.

Медведев и Маннарино провели пять личных встреч. Три победы в этих матчах одержал французский теннисист, две победы — на счету Медведева. Последний раз теннисисты встречались в полуфинале турнира в Хертогенбосхе в прошлом году. Тогда победителем стал россиянин.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 12 по 18 июня 2023 года.