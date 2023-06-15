Тренер Фритца: Тейлор считает себя одним из лучших игроков в мире на травяном покрытии

Тренер восьмой ракетки мира, американца Тейлора Фритца Майкл Расселл поделился ожиданиями от выступления своего подопечного по ходу травяного сезона.

«Я чувствую, что Тейлор считает себя одним из лучших игроков на травяном корте в мире. Он хорошо подает, у него отличные руки, что позволяет ему отбивать множество отличных подач. Я думаю, это придает ему много неосязаемого позитива, потому что он уверен в победе.

Он выиграл свой первый титул ATP в Истборне пару лет назад на траве, и я думаю, что это просто помогло ему обрести уверенность на поверхности. Думаю, игра Тейлора на траве опаснее просто из-за того, что он может забрать ракетку у вас из рук и добить очки своей подачей, мощными ответными ударами и ударами с первого мяча.

С каждым годом он выступает на траве немного лучше. Так что, надеюсь, в этот год у него станет лучшим. Прошлогодний четвертьфинал Уимблдона, где он не проиграл ни сета перед встречей с Надалем, был его лучшим результатом на мэйджорах. В том матче с Рафой он был близок к победе — и это придает уверенности, но в то же время понимание того, что ему нужно продолжать играть агрессивно в моменты давления и продолжать работать над ударами, которые позволят ему побеждать таких парней, как Рафа, на этих стадиях турнира», — приводит слова Расселла Eurosport.