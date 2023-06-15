Аслан Карацев — Тейлор Фритц: текстовая онлайн-трансляция матча турнира в Штутгарте

Сегодня, 15 июня, в Штутгарте (Германия) состоится матч второго круга травяного турнира категории ATP-250, в котором встретятся российский теннисист Аслан Карацев (48-й номер рейтинга ATP) и восьмая ракетка мира американец Тейлор Фритц (2). Встреча поставлена вторым запуском на центральном корте Вайссенхоф и начнётся не ранее 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев — Тейлор Фритц во втором круге турнира в Штутгарте.

Карацев и Фритц не провели ни одной личной встречи. Фритц выступил на «Ролан Гаррос» — 2023 и дошёл до третьего круга турнира. Карацев завершил выступление на Открытом чемпионате Франции, проиграв американцу Фрэнсису Тиафо во втором круге.

Травяной турнир категории ATP-250 в Штутгарте проходит с 12 по 18 июня 2023 года.