Компания Head подарила Джоковичу золотую ракетку в честь 23-го «Шлема»

Американская компания-производитель спортивного инвентаря Head подарила сербу Новаку Джоковичу сувенир в виде золотой ракетки в честь завоевания им рекордного 23-го титула «Большого шлема» после победы на «Ролан Гаррос».
Как указал производитель, ракетка из золота выполнена в единственном эксклюзивном экземпляре. Её вес составляет 8 кг.
Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович (3) обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда (4) со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным историческим рекордом у мужчин. Сербский спортсмен является десятикратным победителем Australian Open и семикратным чемпионом Уимблдона. Также он три раза выигрывал «Ролан Гаррос» и US Open.
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