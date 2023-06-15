«Мы родственные души». Стефанос Циципас рассказал об отношениях с Паулой Бадосой

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об отношениях с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

«Да, мы с Паулой пара. Но не только. Мы родственные души. Думаю, именно так нас стоит называть. Очень сложно найти свою вторую половинку. Если вы спросите Паулу, она скажет то же самое.

Забавно, как устроен мир, не правда ли? Я встречал в своей жизни много женщин, но никогда не чувствовал такого влечения, не видел столько красоты и так сильно не интересовался какой-либо женщиной. Мы на одной волне, это духовная связь. Редко удаётся подобное испытать. Ты думаешь, что твоё счастье ждёт тебя где-то на другом конце мира, но иногда ты можешь отыскать его прямо перед собой», — приводит слова Циципаса Bild.