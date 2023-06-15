Панатта: рекорд Джоковича ничего не меняет — Федерер всё равно величайший теннисист

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976 бывший итальянский теннисист Адриано Панатта высказался о победе серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Франции — 2023. Этот трофей турниров «Большого шлема» стал для Джоковича 23-м в карьере.

«Для меня рекорд Новака ничего не меняет — Роджер Федерер всё равно величайший теннисист всех времён. Дело не только в эстетике. И даже не в статистике, которую так любят упоминать, а во времени. Поясню проще — за тот период, который тот же Борг провёл на корте, он одержал больше побед на турнирах «Большого шлема», чем Джокович, Надаль и Федерер вместе взятые», — приводит слова Панатты Corriere della Serra.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович (3) обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда (4) со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.