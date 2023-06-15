Панатта: рекорд Джоковича ничего не меняет — Федерер всё равно величайший теннисист

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976 бывший итальянский теннисист Адриано Панатта высказался о победе серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Франции — 2023. Этот трофей турниров «Большого шлема» стал для Джоковича 23-м в карьере.
«Для меня рекорд Новака ничего не меняет — Роджер Федерер всё равно величайший теннисист всех времён. Дело не только в эстетике. И даже не в статистике, которую так любят упоминать, а во времени. Поясню проще — за тот период, который тот же Борг провёл на корте, он одержал больше побед на турнирах «Большого шлема», чем Джокович, Надаль и Федерер вместе взятые», — приводит слова Панатты Corriere della Serra.
Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович (3) обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда (4) со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.
- 15 июня 2023
-
16:01
-
15:40
-
15:23
-
15:20
-
14:56
-
14:39
-
14:18
-
13:44
-
11:50
-
11:37
-
11:26
-
11:15
-
10:53
-
10:42
-
10:16
-
00:59
-
00:23
-
00:13
- 14 июня 2023
-
23:34
-
23:21
-
21:58
-
21:48
-
21:18
-
20:45
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:26
-
20:04
-
19:59
-
19:52
-
18:34
-
18:29
-
17:56
-
17:42